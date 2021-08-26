Минприроды Калужской области объяснило багровый цвет реки Шани

На днях жители Дзержинского района сообщили о необычном багровом цвете воды в реке Шаня. Фото выложили в группе «Кондрово Live».

В четверг, 26 августа, ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Цвет Шани имеет естественный вид, - заявили в министерстве. - Такое заключение сделали специалисты минприроды сегодня в ходе выездного мероприятия. В начале недели в социальных сетях появилась информация и «багровой» реке в городе Кондрово. По данному факту оперативно среагировали сотрудники местной администрации, которыми 24 августа был организован выезд на объект с видеофиксацией. На входе и выходе с городских очистных сооружений стоки имеют одинаково прозрачный цвет. Сегодня на место повторно отправились сотрудники министерства, чтобы также оценить внешний вид водного объекта. По всем органолептическим свойствам Шаня имеет нормальный вид.