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Минприроды Калужской области объяснило багровый цвет реки Шани

Дмитрий Ивьев , Фото: «Кондрово Live».
Опубликовано: 26.08.2021 16:27 1 323
Минприроды Калужской области объяснило багровый цвет реки Шани

На днях жители Дзержинского района сообщили о необычном багровом цвете воды в реке Шаня. Фото выложили в группе «Кондрово Live».

В четверг, 26 августа, ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Цвет Шани имеет естественный вид, - заявили в министерстве. - Такое заключение сделали специалисты минприроды сегодня в ходе выездного мероприятия. В начале недели в социальных сетях появилась информация и «багровой» реке в городе Кондрово. По данному факту оперативно среагировали сотрудники местной администрации, которыми 24 августа был организован выезд на объект с видеофиксацией. На входе и выходе с городских очистных сооружений стоки имеют одинаково прозрачный цвет. Сегодня на место повторно отправились сотрудники министерства, чтобы также оценить внешний вид водного объекта. По всем органолептическим свойствам Шаня имеет нормальный вид.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Кондрово Live».
Опубликовано: 26.08.2021 16:27 1 323
Тэги: общество экология
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