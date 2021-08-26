В Калуге пройдет недельный фестиваль уличной скульптуры
С 28 августа по 4 сентября на территории Инновационного культурного центра в Калуге пройдет юбилейный фестиваль скульптур, приуроченный к празднованию 650-летия города.
- На мероприятии ожидаются симпозиумы, конференции, фильмы и многое другое, - сообщил 26 августа главный архитектор города Алексей КОМОВ.
В рамках фестиваля скульпторы Ольга Хан, Александр Ворохоб, Андрей Митенев, Серафим Черный и Кирилл Чижов будут создавать арт-объекты во дворе ИКЦ. Вход на это мероприятие свободный.
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