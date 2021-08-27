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Этот день в истории: 27 августа в Калуге наблюдали чудо в небе

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.08.2021 08:00 0 721
Этот день в истории: 27 августа в Калуге наблюдали чудо в небе

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 августа.

1794 – «27 августа в 7-м часов 45 м(инут) пополудни при ясном небе явилось в восточной стороне гораздо ясная звезда и в две минуты зделалась огненным шаром, и тот час разсыпалась на шары в яйцо голубиное величиною которых было множество, потом оные шарики разсыпались в искры и померкли причем слышны были три прегромких удара подобные пушечным выстрелам и в то же время минуты с три продолжался гром или треск подобный беглому из ружей огню, потом еще с четверть часа слышны были глухие на подобие пушечных выстрелов. Сие видимо было Тульского наместничества в Чернском уезде а вернее в Авчурине, Жидамирове и в деревне Павловке, самовидцы г(осподин) Тиличеев и прочие». (Из записок купца Губкина).

1812 – родилась Наталья Николаевна Гончарова, в первом браке Пушкина, во втором — Ланская (27 августа [8 сентября] 1812 — 26 ноября [8 декабря] 1863) — супруга Александра Сергеевича Пушкина. Через семь лет после его смерти вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского. Её роль в жизни Пушкина и событиях, предшествующих его последней дуэли, является предметом дискуссий до настоящего времени.

 

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.08.2021 08:00 0 721
Тэги: история калуги этот день в истории
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