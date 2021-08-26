В двух школах Калуги завершается ремонт

Депутатская комиссия Городской Думы по контролю за ремонтом школ города вместе с уполномоченным по правам ребенка в Калужской области Ольгой Коробовой побывала в школах №38 и №14.

В рамках федерального проекта «Точка роста» в Колюпановской средней школе №38 произведен капитальный ремонт двух кабинетов и рекреации, ожидается поставка нового цифрового оборудования для лабораторий.

- Из собственных средств нам удалось отремонтировать семь кабинетов, частично актовый зал, покрасить полы и стены на втором этаже, - рассказал директор школы Максим Матвеев. – Привели в порядок школьную территорию, установили дополнительные камеры видеонаблюдения, оборудовали стационарный пост охраны, наладили пропускную систему.

Готова к приему учеников и калужская школа №14. Этим летом здесь полностью обновили интерьер 4-го этажа. На завершающей стадии замена теплотрассы в школьном дворе.

- Общественная приемка работ позволяет как-то подстегнуть и активизировать подрядчиков, вовремя выявить те недочеты, которые нужно устранить до начала учебного года, - прокомментировала Ольга Коробова. – Очень хотелось бы, чтобы сделанное в учебных заведениях по федеральным проектам или на собственные средства школ, удалось сохранить на долгие годы.

По итогам осмотра, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил, что в данных образовательных учреждениях к новому учебному году практически все готово.

- Во многих школах большой объем ремонтных работ сделан руками учителей, - отметил Юрий Моисеев. - Среди учителей много энтузиастов, низкий им поклон за такое серьезное и ответственное отношение к своей работе.