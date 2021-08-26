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Юрий Моисеев встретился с сотрудниками военного комиссариата Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 09:48 0 185
Юрий Моисеев встретился с сотрудниками военного комиссариата Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев встретился с сотрудниками военного комиссариата Калуги.

Во встрече приняли участие депутат Городской Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов и настоятель Никитского храма протоиерей Алексей Пелевин.

- На военные комиссариаты возложено множество важных задач: призыв военнослужащих на срочную службу, учёт военнообязанных, работа с ветеранами и военными пенсионерами. По всем этим направлениям ведётся успешная работа, в которую каждый из сотрудников военного комиссариата вносит свой вклад, – отметил Андрей Иванов.

Глава городского самоуправления поблагодарил сотрудников военкомата и поздравил их с наступающим юбилеем Калуги.

- Работа военного комиссариата выстроена чётко и грамотно, в современном формате. К каждому призывнику у вас индивидуальный подход, вы стараетесь подобрать место службы с учётом семейного положения и личных предпочтений молодых калужан, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – Калужане могут гордиться нашим военным комиссариатом. Благодарю всех сотрудников за напряжённый плодотворный труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, терпения, сил, успехов и благополучия!

Протоиерей Алексей Пелевин передал сотрудникам военного комиссариата икону Георгия Победоносца, Юрий Моисеев вручил почётные грамоты.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 09:48 0 185
Тэги: городская дума
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