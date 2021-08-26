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В Калуге чествовали золотых юбиляров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 08:30 0 218
В Калуге чествовали золотых юбиляров

Поздравили калужан с 50-летием совместной жизни Глава городского самоуправления Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, заместитель Городского Головы Ирина Агеева и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

- В Калуге стало доброй традицией чествовать многодетные семьи, поздравлять родителей новорождённых. Но самое яркое, на мой взгляд, событие – чествование людей, создавших крепкие семьи, многие десятилетия проживших вместе, воспитавших детей, внуков и правнуков, – подчеркнул Юрий Моисеев.    

Шесть семейных пар прожили в любви и согласии 50 лет, а Владимир Иванович и Лидия Михайловна Петроченковы – 60 лет. Их имена были занесены в Книгу Почёта управления ЗАГС.

- Залог успеха семейной жизни – взаимное уважение и поддержка. Вы встретились, полюбили друг друга, создали семьи, воспитали детей. Были радости и огорчения, были заботы, успехи и неудачи. Но на своём жизненном пути вы всегда шли рука об руку, – обратился к юбилярам Юрий Моисеев. – Как сказал президент Владимир Путин «Будет крепкая семья в России – будет крепкой и вся наша страна». И вы – замечательный пример крепкой и дружной семьи, пример для нашего молодого поколения. Я от всей души поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, успехов, счастья, семейного тепла и благополучия.

Глава Калуги вручил виновникам торжества подарки и поздравительные адреса от губернатора Калужской области.

Фольклорный ансамбль «Лазори» исполнил русские народные песни и провёл для юбиляров традиционный свадебный обряд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 08:30 0 218
Тэги: городская дума
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