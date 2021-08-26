Этот день в истории: в Калуге родилась первая русская женщина, защитившая диссертацию по медицине в Сорбонне

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 августа.

1841 – в Калуге родилась Екатерина Дмитриевна Гончарова (26.08.1841-1919,1923?), племянница Натальи Николаевны Пушкиной-Гончаровой. Она жила и работала в усадьбе Гончаровых - Полотняном Заводе. Первая русская женщина, защитившая диссертацию по медицине в Сорбонне. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве, могила не сохранилась.

1860 – в Калуге на улице Масленниковской (ныне Дзержинского) в здании школы №5 было открыто женское училище 1 разряда, с 1870 года – женская гимназия. Попечительницей училища стала супруга губернатора Анна Михайловна Арцимович.

1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень.

1912 - в день столетнего юбилея Бородинского сражения состоялось открытие Народного дома с показом спектакля на темы войны 1812 года. Сейчас на месте Народного дома расположен концертный зал областной филармонии.