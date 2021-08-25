Геннадий Новосельцев: «Народная программа с предложениями калужан будет выполнена»

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ прокомментировал участие в партийном съезде, где президент страны Владимир Путин озвучил новые социальные инициативы.

- В период пандемии многие семьи с детьми столкнулись с дополнительными трудностями, - отметил Новосельцев. - Социальные выплаты, которые им уже производятся, призваны помочь пережить сложную жизненную ситуацию, но необходимо идти дальше и системно решать вопросы повышения уровня жизни россиян.

Новосельцев напомнил, что президент предложил поддержать финансово пенсионеров – они получат по 10 тысяч рублей, и военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов – им будет выплачено по 15 тысяч рублей.

- Но дело здесь даже не в получении материальной поддержки. Нужно создать условия, чтобы на местах улучшалась жизнь людей. Для этого сформирована Народная программа, предложения в которую активно давали и калужане. Путин заверил, что она, будет выполнена, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

В этот документ вошли важные инфраструктурные и социальные проекты.

Региональная программа по выполнению наказов жителей размещена на портале er40.ru. Там доступна информация по срокам реализации в каждом муниципалитете каждого проекта.