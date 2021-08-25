Жительница Обнинска лишилась пенсии из-за двойника
В Обнинске 74-летняя жительница начала вдруг получать только часть пенсии. По какой причине – она не знала. С заявлением женщина обратилась в прокуратуру.
- Установлено, что фамилия, имя, отчество пенсионерки, проживающей на территории города Обнинска, полностью совпало с установочными данными должника, проживающего на территории Оренбургской области, в связи с чем с заявителя незаконно удерживались денежные средства, - сообщили в среду, 25 августа, в прокуратуре Калужской области.
Прокуратура направила информацию судебным приставам из Оренбурга, и деньги пенсионерке вернули.
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