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Праздновать вместе всегда интереснее!

Опубликовано: 25.08.2021 10:10 0 378
Праздновать вместе всегда интереснее!

В начале прошлого века магазины в Калуге носили имена их владельцев. Знаменитый «Домогацкий» на Ленина, дом Ракова на центральном перекрёстке города. Отличная традиция. В основе нейминга «Гагаринского», безусловно, лежит иной принцип, однако эффект вышел тот же: звучно и узнаваемо. И вовсе не пафосные намерения двигали учредителями нового мебельного центра семь лет назад, а желание отдать дань уважения первому космонавту мира. А если и улица, на которой расположился мебельный центр, названа фамилией знаменитого Юрия Алексеевича, то уж, как говорится, сам Бог велел.

Бизнес само собой, но создатели «Гагаринского» ставили перед собой и другие цели. Одной из них стало восстановление здания ВНИИМЭТа (Всесоюзного научно-исследовательского института материалов электронной техники), пребывавшего в 2014-м в печальном состоянии. Серая «коробка» с пустыми глазницами окон приобрела тогда нынешний аккуратный вид, знаменитые мозаичные рельефы у входа, работы выдающихся советских монументалистов Владимира Васильцова и Элеоноры Жарëновой, были приведены в порядок. Так здание стало гармоничной частью городской локации, а внутри расположился крупнейший в регионе мебельный центр.

Спустя несколько лет он все также востребован у калужан и жителей области. Для удобной навигации каждый из трёх этажей «Гагаринского» посвящён основным группам товаров. Здесь задана высокая планка обслуживания, а покупателям предоставляется возможность приобретения товаров в рассрочку и на специальных акционных условиях.* Весной прошлого года на официальном сайте центра www.tcgagarinsky.ru был открыт онлайн-магазин: с помощью интернет-ресурса можно ознакомиться с товарами дистанционно, а также связаться с продавцом для консультации и оформления покупки.

В архиве мебельного центра сотни фотоснимков весёлых красочных шоу, которые организовывались в «Гагаринском» в праздничные дни до 2020 года. «После отмены действующих ограничений традицию восстановим», – заверяют руководители мебельного центра. Праздновать вместе всегда интереснее!

А пока в ближайших планах команды «Гагаринского» – участие в «Калужском космическом марафоне-2021», который состоится в день 650-летия Калуги на набережной Яченского водохранилища. Показывать свою причастность и неравнодушие к городу приятнее не словом, а делом.

Г. Калуга, ул. Гагарина, 1

www.tcgagarinsky.ru


*Актуальная информация о проводимых распродажах в наших социальных сетях:
https://vk.com/tcgagarinsky
https://www.instagram.com/tcgagarinsky40/
https://www.facebook.com/tcgagarinsky

Опубликовано: 25.08.2021 10:10 0 378
Тэги: рeклама
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