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Этот день в истории: на въезде в Калугу установили богатырей

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.08.2021 08:00 1 270
Этот день в истории: на въезде в Калугу установили богатырей

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 августа.

1859 – В этот день князь Барятинский принимал в плен Шамиля (1797-1871), возглавлявшего борьбу горцев с царскими войсками в Дагестане и Чечне. Местом его ссылки была определена Калуга. Шамиль прожил в Калуге около 10 лет.

1872 – в деревне Полухино Тарусского уезда Калужской губернии родился Максим Леонович Леонов, псевдоним - Максим Горемыка (1872-1929). Поэт-самоучка, отец известного русского писателя Леонида Максимовича Леонова (1899-1994).

1906 – первый номер газеты «Ока» (издавалась до 11.01.1907).

1955 – в сквере им. Гоголя был открыт памятник писателю. Бюст Н.В. Гоголя изготовлен на Калужской скульптурно-художественной фабрике по оригиналу М.И. Домбровской. Из-за начала строительства нового здания обкома КПСС – ныне здания областной администрации - бюст Гоголя был перенесен во внутренний двор школы №22.

1971 – в Хвастовичах открылся краеведческий музей.

2011 – у въезда в Калугу со стороны деревни Пучково была установлена скульптурная композиция «Ладья». Создали ее скульптор Игорь Серов и художник по росписи Юлия Штовбань. Высота и длина скульптуры – 15 метров, ширина – 4 метра, а рост богатырей - 4,5 и 3,2 м.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.08.2021 08:00 1 270
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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