Сюрпризы калужанам от «Центра Бубновского» к юбилею родного города!

Мода на здоровье – она пришла к нам несколько лет и это тот случай, когда хочется, чтобы задержалась подольше. То и дело, гуляя по Калуге, замечаешь людей, что совершают утренние пробежки, занимаются йогой или цигун на открытых площадках. Или вот в этом августе уже не первую субботу в Парке культуры и отдыха можно видеть небольшую компанию, которая выполняет физические упражнения на свежем воздухе. Присмотревшись, понимаешь: это не просто зарядка, а занятия с профессиональным инструктором.

Оказывается, такой подарок калужанам к юбилею родного города делает медицинский «Центр Бубновского». В этом учреждении при лечении пациентов делают упор на активный образ жизни. Здесь не пичкают людей таблетками, а сразу дают понять: важно научиться чувствовать свой организм, верить в исцеление и открыть в себе самом источник здоровья!

И пока позволяет погода, любой желающий может присоединиться к группе здоровья. Занятия начинаются в 11.00 в Парке культуры и отдыха, проходят бесплатно и дают возможность поближе ознакомиться с оздоровительной гимнастикой по уникальной системе доктора Бубновского.

Эта передовая методика более тридцати лет буквально вытаскивает людей из самых безнадежных состояний, как в свое время спасла самого ее основателя. Сергей Михайлович Бубновский на собственном примере доказал: иногда чтобы выжить, необходимо просто начать двигаться. А еще, что кинезитерапия – самостоятельный метод реабилитации и лечения людей даже после тяжелых травм. Но лечит она не только мышцы и суставы, с ее помощью можно поправить состояние сердечно-сосудистой, нервной системы, в частности вылечить гипертонию, избавиться от лишнего веса.

В нашей стране лечебной физкультуре не уделяли должного внимания, считая ее лишь вспомогательным средством. Профессор Бубновский сделал невозможное – вначале поставил на ноги себя после тяжелейшей аварии, а затем помог вернуться к активной жизни тысячам других людей. В настоящее время лечение по его методу ведется более чем в 150 центрах России и мира. Каждому пациенту подбирается индивидуальная программа и затем на протяжении всего курса его ведет доктор, наблюдая за динамикой состояния человека.

Все эти упражнения разработаны в институте кинезитерапии, открытом профессором Бубновским. Они рассчитаны на индивидуальные программы, проработку узколокальных групп мышц. Во многом за счет многофункционального тренажера Бубновского, который помогает избежать нежелательной вертикальной нагрузки при занятиях и дает больше вариантов упражнений.

К юбилею колыбели космонавтики калужский «Центр Бубновского» дарит жителям Калуги и Калужской области беспрецедентные скидки на медицинские услуги! При заказе курса пациент получает три дополнительных занятия, кроме того, бесплатную консультацию врача и бесплатный массаж!

О скидках на другие процедуры узнавайте непосредственно в самом «Центре Бубновского». В честь Дня рождения Калуги действуют и другие акции. При указании, что вы пришли в центр, узнав о его работе из этой публикации на сайте www.kp40.ru , вас ожидают дополнительные 10% скидки (подробности уточняйте у администратора). Предложение приурочено к юбилею Калуги, которое отмечается в августе, но действует до конца сентября!

И при хорошей погоде приходите каждую субботу в 11.00 в калужский Парк культуры и отдыха – до октября там вас ожидает бесплатная гимнастика по методу Бубновского и заряд энергии на всю неделю!

Тел.: 8-906-643-87-11

Адрес: г. Калуга., ул. Труда, д. 31

https://kaluga.bubnovsky.org

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