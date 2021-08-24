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Владислав Шапша принял участие в деловых мероприятиях форума «АРМИЯ-2021»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.08.2021 09:06 2 268
Владислав Шапша принял участие в деловых мероприятиях форума «АРМИЯ-2021»

В понедельник, 23 августа, в рамках VII Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» губернатор Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия форума и армейских игр АрМИ-2021.

Организаторов и участников форума и армейских игр приветствовал Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин.

В своем выступлении глава государства отметил, что на форуме представлен современный уровень вооруженных сил страны, его «мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы». По словам президента, войска активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений, а российское оружие по-прежнему обеспечивает безопасность не только Российской Федерации, но и многих стран мира.

Владислав Шапша ознакомился с экспозицией Международной выставки высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса «Интеллектуальные промышленные технологии», проводимой в рамках форума. Свою продукцию и разработки на выставке продемонстрировали также калужские предприятия: АО «КНИИТМУ», АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», АО НПФ «Сигма», АО «Тайфун», ООО «Лассард».

В настоящее время в реестр организаций ОПК области входит 21 предприятие. Они выпускают энергетические установки для подводных лодок и надводных кораблей, газотурбинные двигатели для армейской техники, радиотехнические и навигационные системы для военно-морского флота, системы управления ракетно-космической техникой, обтекатели ракет, элементы планера боевых самолетов.

В беседе с представителями региональных предприятий ОПК губернатор обсудил планы по модернизации производства и созданию оборонкой высокотехнологической продукции для гражданского рынка.

Эта же тема стала центральной на пленарном заседании «Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи», участие в которой также принял Владислав Шапша. Заседание провел Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

Речь, в том числе, шла о разработке и реализации долгосрочных программ поддержки финансового обеспечения разработок предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.08.2021 09:06 2 268
Тэги: общество область
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