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Билайн предлагает скидку на новый смартфон и услуги связи в обмен на старое оборудование

Опубликовано: 23.08.2021 16:16 0 402
Билайн предлагает скидку на новый смартфон и услуги связи в обмен на старое оборудование

Билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — в розничной сети оператора стартовала новая акция, в рамках которой клиенты смогут сдать старый телефон, смартфон, планшет или роутер в сети продаж Билайн и получить скидку при покупке смартфона и услуги связи в подарок. Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и Интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза.

В рамках этого предложения клиенты смогут приобрести те смартфоны, которые соответствуют их текущим потребностям. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут подойти в качестве надежного помощника для студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список смартфонов, участвующих в акции, представлен на сайте — beeline.ru

Участвовать в акции можно двумя разными способами:

  1. Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство низкого качества (в том числе не входящие в список принимаемого оборудования) и получить фиксированную скидку на покупку нового смартфона и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.
  2. Клиент может сдать технику из списка принимаемого оборудования и получить возможность купить новый смартфон со скидкой и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.

Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу beeline.ru

Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме Калининградской обл., респ. Крым и г. Севастополь. Список тарифных планов, на которых доступна Акция: тарифные планы линейки «Близкие люди», «Близкие люди+», а также «На максимум!», «На максимум+!» и «СуперСИТИ» (в г. Москве и Московской области). Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции доступен на beeline.ru.

Опубликовано: 23.08.2021 16:16 0 402
Тэги: рeклама
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