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Этот день в истории: в Калуге верующим вернули Свято-Троицкий собор

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.08.2021 08:00 0 357
Этот день в истории: в Калуге верующим вернули Свято-Троицкий собор

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 августа.

1791 – в селе Опоково (нынешнее название села - Палатки) на высоком берегу реки Угры была освящена вновь устроенная церковь Преображения Господня с приделами Казанской Божией Матери и Николая Чудотворца. Памятник архитектуры XVIII века, один из старейших сохранившихся каменных храмов Юхновского уезда. Храм возведен на средства калужского дворянина и благотворителя Павла Григорьевича Щепочкина, основателя Кондровской бумажной фабрики.

1886 – умер Иван Семенович Унковский (10.04(29.03)1822 – 23(11).08.1886), великий мореплаватель, адмирал русского флота, командир фрегата «Паллада». Похоронен в церкви родного села Козлово Перемышльского уезда (ныне Московского района города Калуги).

1991 – Калужский облисполком принял решение «О передаче в собственность Калужской епархии бывшего церковного здания Свято-Троицкого собора в г. Калуге». Через год в западной части храма был построен временный придел, в котором стали проводиться богослужения. К 1997 году приведены в надлежащее состояние кресты, центральный купол и шпиль колокольни, отреставрированы и оштукатурены внутренние стены. К лету завершена внешняя отделка, внутри расписан центральный купол. 24 августа 1999 года собору присвоен статус кафедрального. В 2001 году в храме установлен новый иконостас.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.08.2021 08:00 0 357
Тэги: история калуги этот день в истории
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