Этот день в истории: в Калуге создано общество инженеров

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 августа.

1922 - в Калуге создано общество инженеров с приглашением на открытие «изобретателя Циолковского». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1943 – освобождена от фашистов территория Хвастовичского района.