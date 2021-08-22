Этот день в истории: в Калуге создано общество инженеров
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 августа.
1922 - в Калуге создано общество инженеров с приглашением на открытие «изобретателя Циолковского». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)
1943 – освобождена от фашистов территория Хвастовичского района.
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