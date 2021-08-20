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В Перемышльском районе собираются развивать агротуризм

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.08.2021 09:06 1 230
В Перемышльском районе собираются развивать агротуризм

В четверг, 19 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША побывал с рабочей поездкой в Перемышльском районе. Вопросы развития района он обсудил с главой администрации Надеждой Бадеевой.

В селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция речь шла о планах по развитию агротуризма и итогах реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».  

На предприятии «Калужская форель» Надежда Бадеева рассказала о повышении туристической привлекательности района. Предприятие работает девять лет, наращивая производственные мощности. В прошлом году было реализовано 26 тонн рыбы, в планах на этот год – 60 тонн. Мощности хозяйства также позволяют ежегодного выращивать свыше 150 тыс. штук молоди, которую можно выпускать в водные объекты Калужской и соседних областей для компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате хозяйственной деятельности различных предприятий.

Близость к Калуге и транспортная доступность делают перспективным новое направление коммерческой деятельности – агротуризм. Его начали развивать с прошлого года. В мае этого года было заключено соглашение о взаимодействии в этой сфере с правительством области и туристско-информационным центром «Калужский край». Общая площадь прудов для платной рыбалки 20 гектаров. Здесь ловят форель, карпа, белого амура и щуку. Для удобства рыбаков и любителей отдыха на природе построены три гостевых домика, в дальнейшем их станет больше. За 6 месяцев текущего года здесь отдохнули более 600 человек.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.08.2021 09:06 1 230
Тэги: общество область
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