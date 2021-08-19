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Юрий Моисеев проверил ход ремонта школы №10

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.08.2021 16:36 0 42
Юрий Моисеев проверил ход ремонта школы №10

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской Думы по избирательному округу № 21 Андрей Иванов и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова посетили школу № 10 и проверили готовность учреждения к новому учебному году.

- В школе планомерно ведётся капитальный ремонт, отремонтирована крыша, спортзал, входная группа. Сейчас идет ремонт системы отопления, завершён он будет 26 августа. Более того, сотрудники Теплосети обустроят ступени для спуска во двор, – рассказал Андрей Иванов. – Родители школьников обратились ко мне с просьбой привести в порядок двор школы: растущие там старые деревья представляли угрозу. Вместе с городскими властями и уполномоченным по правам ребенка в Калужской области нам удалось решить проблему, опиловка деревьев находится на завершающей стадии.

По словам Андрея Иванова благоустройство школы на этом не закончится, в планах – возведение спортивной площадки и беговых дорожек.

- Сейчас мы инспектируем школы города перед началом нового учебного года. 1 сентября дети должны увидеть красивую территорию, отремонтированные кабинеты, – подчеркнула Ольга Коробова. – Здание 10-й школы построено достаточно давно, тогда же были посажены деревья во дворе, они давно уже требовали обрезки. Я благодарна родителям и администрации школы за то, что они вовремя обратили внимание на проблему.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.08.2021 16:36 0 42
Тэги: городская дума
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