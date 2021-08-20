Этот день в истории: в Калугу привезли первых пострадавших в боях

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 августа.

1871 – калужским вице-губернатором назначен статский советник Молоствов Аркадий Владимирович (до 22.12.1872). Аркадий Молоствов (1833—1887) — сын сенатора Владимира Порфирьевича Молоствова и Евдокии Васильевны Повалишиной по окончании Александровского лицея в 1853 г., поступил на службу в Департамент полиции. Постепенно поднимался по служебной лестнице. В 1862 г. получил благодарность от министра внутренних дел за разбор архивных материалов, спасённых во время пожара в здании Министерства внутренних дел 28 мая 1862 г. С 1866 г. — олонецкий вице-губернатор. В июне-июле 1869 г. исполнял обязанности олонецкого губернатора во время его отъезда. С 1871 г. — статский советник, калужский вице-губернатор.

1914 (по ст. стилю) утром в Калугу прибыла первая партия раненых и больных воинов в числе 1100 человек. На станции Калуга были подготовлены питательные пункты и помещения для приема раненых.

1947 - родился Анатолий Степанович Стрельцов (1947 – 2015). Доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (с 1981 г.). Член президиума Российского Философского общества при Российской Академии наук, председатель Калужского отделения РФО, специалист по истории русской философии.

1991 – Свято-Никольский Черноостровский монастырь в Малоярославце был возвращен Православной Церкви. В феврале 1993 года Священный Синод постановил Никольскому Черноостровскому монастырю быть женским. В июле 1999 года обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.