Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

Этот день в истории: в Калугу привезли первых пострадавших в боях

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.08.2021 08:00 0 354
Этот день в истории: в Калугу привезли первых пострадавших в боях

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 августа.

1871 – калужским вице-губернатором назначен статский советник Молоствов Аркадий Владимирович (до 22.12.1872). Аркадий Молоствов (1833—1887) — сын сенатора Владимира Порфирьевича Молоствова и Евдокии Васильевны Повалишиной по окончании  Александровского лицея в 1853 г., поступил на службу в Департамент полиции. Постепенно поднимался по служебной лестнице. В 1862 г. получил благодарность от министра внутренних дел за разбор архивных материалов, спасённых во время пожара в здании Министерства внутренних дел 28 мая 1862 г. С 1866 г. — олонецкий вице-губернатор. В июне-июле 1869 г. исполнял обязанности олонецкого губернатора во время его отъезда. С 1871 г. — статский советник, калужский вице-губернатор.

1914 (по ст. стилю) утром в Калугу прибыла первая партия раненых и больных воинов в числе 1100 человек. На станции Калуга были подготовлены питательные пункты и помещения для приема раненых.

1947 - родился Анатолий Степанович Стрельцов (1947 – 2015). Доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (с 1981 г.). Член президиума Российского Философского общества при Российской Академии наук, председатель Калужского отделения РФО, специалист по истории русской философии.

1991 – Свято-Никольский Черноостровский монастырь в Малоярославце был возвращен Православной Церкви. В феврале 1993 года Священный Синод постановил Никольскому Черноостровскому монастырю быть женским. В июле 1999 года обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.08.2021 08:00 0 354
Тэги: история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Чистка систем вентиляции и дымоходов
Контент-менеджер: как выйти на доход от 20 000 рублей работая удаленно
Рай криптоинвесторов на Карибах: как стать гражданином Сент-Китс и Невис

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru