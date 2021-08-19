В Калуге охрану городского бора передали Дирекции парков

В Калуге охрана бора передана от городской управы областному государственному бюджетному учреждению «Дирекция парков». В четверг, 19 августа, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Больше года мы с коллегами из Дирекции парков ждали завершения процесса по передаче охранных обязательств федерального памятника природы, - пояснили в министерстве. - И вот наконец 12 августа был опубликован приказ Минприроды России, подтверждающий этот факт. Стоит отметить, что еще в период передачи земельных участков от городской управы в ведение Дирекции, специалистами уже проводились некоторые мероприятия. В том числе по уборке территории от мусора и освобождения дорожно-тропиночной сети от упавших деревьев. Были установлены новые контейнеры для сбора ТКО в наиболее проходимых местах бора: перед шлагбаумом на первой парковке, а также у домика лесника.

Сейчас прорабатывается вопрос об установке дополнительных контейнерных площадок со стороны Анненок, Черносвитино, в кармане на разворот по улице Калуга-Бор и в районе лодочной станции.

- Разрабатывается целая стратегия развития памятника природы, например, по замене существующих информационных аншлагов, установке указателей, устройству экологических троп, троп здоровья, мест отдыха, и, безусловно, проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и поддержание существующей экосистемы бора, - заявили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.