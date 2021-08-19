Этот день в истории: в Калуге решили создать море

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 августа.

1936 - в деревне Ивановское Козельского района родился Валентин Алексеевич Волков (1936-2009). Писатель, поэт, лауреат областной литературной премии имени Марины Цветаевой, премии губернатора «За достижения в культуре и искусстве». Стихотворение Валентина Волкова «Песнь о Калуге» (на музыку Александра Ивановича Типакова) стало гимном города Калуги.

1961 - «...Для Калужского моря уже и место подходящее подобрано. Решено захудалую речушку Яченку перегородить дамбой и тем самым возвести Яченку в ранг моря, а богатейшие заливные земли, которые ежегодно так старательно удобряет Ока, отдать под калужскую резиденцию морского царя Нептуна...» («Известия», 19 августа 1961 г.).

«...Стройка в разгаре. Ведут ее несколько организаций, наибольший объем работ выполняет коллектив участка Московского специализированного управления треста «Гидромеханизация». Начальник участка тов. Алоян рассказал: «Песок со дна Оки сосем тремя земснарядами, зимой работы не прекращаются». А начальник мостопоезда N 452 тов. Дубовик, намывающий плотину, добавил: «Весь комплекс работ намечаем закончить в 1967 году». («Знамя», 10 февраля 1966 г.).

1988 – в этот день Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова принял первых пациентов.



2001 – Климентом, архиепископом Калужским и Боровским была совершена Божественная литургия в Преображенском соборе Спас-Преображенского Воротынского монастыря (Земля Калужская – земля святая)