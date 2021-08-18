Шапша обсудил запуск сервиса «Земля для стройки» в Калужской области

В среду, 18 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША обсудил вопросы выявления земельных участков, использование которых возможно под жилищное строительство, с руководителем регионального Росреестра Марией ДЕМЬЯНЕНКО.

- Сведения о таких территориях будут предоставляться в рамках онлайн-сервиса «Земля для стройки» на базе публичной кадастровой карты, - сообщил губернатор. - Сейчас проводится анализ земельных участков. Уже выбраны незастроенные территории 17 населенных пунктов, которые могут использоваться, в том числе под строительство многоквартирных домов и ИЖС.

По словам Шапши, сервис упростит процесс приобретения земельного участка, а также поможет инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность, эффективно управлять землей и недвижимостью, увеличивать объемы строительства и инвестиций.

- Тем самым мы повысим комфортность городской среды для проживания людей и инвестиционную привлекательность региона, - подчеркнул губернатор.