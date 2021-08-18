Владислав Шапша провел прямую линию в соцсетях

Вечером во вторник, 17 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел прямую линию на своих страницах в социальных сетях.

- В этот раз центральная тема онлайн трансляции – утилизация мусора, - сообщил глава региона. - Его мы произвели в Калужской области в прошлом году – более 404 тысяч тонн. Захораниваем на пяти полигонах, один из которых, в Сосенском, скоро закроем. При этом пока мы перерабатываем лишь 15 % отходов. Этого очень мало для того, чтобы перестать закапывать мусор. Нам нужно воспитывать культуру его раздельного сбора.

По словам Шапши, во время прямой лини были затронуты и другие вопросы.

- Жителей области интересовал ход работ по догазификации. Войти в программу имеют право ещё 48 тысяч домовладений, - пояснил глава региона. - Ивану Зайцеву ответили вместе с главой Ферзиковского района по поводу дороги в деревню Стопкино. В ближайшее время начнется её строительство. Говорили также о водоснабжении Перемышля, строительстве школы во Мстихино, работы рентген-аппарата в медучереждении Кондрово, о ремонте дороги и тротуаров по пути в школу в Людиново и других темах.