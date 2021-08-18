Этот день в истории: в Калуге построили первый Народный дом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 августа.

1869 - умер Федор Иванович Иноземцев (24(12).02.1802-18(6).08.1869). Родился в деревне Белкино Боровского уезда Калужской губернии. Российский хирург, ординарный профессор практической хирургии, врач-клиницист, педагог, общественный деятель. Создатель медицинской школы, издатель «Московской медицинской газеты» (с 1858), основатель Общества русских врачей в Москве (1861).



5(18).08.1912 по инициативе Анны Евграфовны Горчаковой, жены Калужского губернатора (1909-1915) Сергея Дмитриевича Горчакова, в Калуге был построен Народный дом в память об Отечественной войне 1812 года. Тогда же здесь открылась библиотека-читальня, зрительный зал с театральной сценой. Князь и княгиня Горчаковы были избраны почетными членами Общества ревнителей о народном благе за труды и заботу о создании Народного дома. В 1968 году историческое здание Народного дома было снесено, на его месте построен Концертный зал.

1945 – в этот день Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено майору Ивану Александровичу Корнееву (26.11.1907, д. Селаево ныне Медынского р-на – 25.04.1945). 25 апреля 1945 года Корнеев вылетел на выполнение боевого задания в районе города Пренцлау в качестве командира группы из 9 самолётов «Бостон». Около цели самолёт Корнеева был подбит, а сам лётчик получил тяжёлые ранения. Тем не менее, Корнеев продолжил выполнение боевого задания и успешно провёл бомбардировку цели. Передав командование своему заместителю, он долетел до линии фронта, но понимая, что управлять самолётом больше не сможет, приказал своему экипажу выброситься на парашютах, а сам остался в самолёте, погибнув. Похоронен в Польше в парке населённого пункта Лобженица в 38 километрах от города Накло-над-Нотецью. В Медыни 9 мая 2015 года на Аллее Героев установлен бюст Корнеева.