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Владислав Шапша встретился в Калуге с послом Вьетнама в России

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.08.2021 15:27 1 310
Владислав Шапша встретился в Калуге с послом Вьетнама в России

Во вторник, 17 августа, в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора области Владислава Шапши и Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхоя.

Состоялся разговор о перспективах расширения сотрудничества Калужской области с Вьетнамом. Речь, в частности, шла о реализации в регионе крупного инвестиционного проекта вьетнамской компании ТН Milk по строительству животноводческих комплексов, взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности, других отраслях.

Владислав Шапша отметил, что наши страны связывают давние дружеские отношения, которые имеют статус стратегического партнерства, активно расширяется сотрудничество и с калужским регионом.

- Калужскую область и Республику Вьетнам последние годы объединяют крепкие экономические связи, - заявил губернатор. - В прошлом году наш внешнеторговый оборот превысил 315 миллионов долларов США, всего за три года он вырос десятикратно. Вьетнам уверенно занимает пятое место среди ведущих зарубежных торговых партнеров региона. У нас есть возможности и дальше увеличивать этот показатель. Калужская область входит в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России.

Владислав Шапша отметил, что предприятия области заинтересованы в расширении партнёрских связей с Вьетнамом:

- Весьма актуальным является сотрудничество в сельском хозяйстве. В агропромышленном комплексе мы внедряем самые передовые технологии, строим новые предприятия.

В качестве положительного примера такого сотрудничества с вьетнамской стороной он привел компанию ТН Milk, которая, по его словам, уже инвестировала около 2,5 миллиардов рублей в проект молочного животноводства и переработки молочной продукции.  

- Надеюсь, что наше тесное взаимодействие поможет реализовать эти проекты в срок, - заметил Владислав Шапша.

Он также отметил перспективность развития контактов в образовательной сфере:

- За 10 лет Обнинский институт атомной энергетики подготовил для Вьетнама свыше 350 специалистов-ядерщиков. Надеюсь, их знания пригодятся в случае реализации планов по строительству в вашей стране центра ядерной науки и технологий.

Данг Минь Кхой высоко оценил потенциал калужского региона для расширения взаимодействия, отметив выгодное географическое положение и хорошую логистическую инфраструктуру нашей области, ее промышленный и научный потенциал. По словам посла, Калужская область стала первым российским регионом, который он посетил после недавнего вступления в должность. В числе ключевых направлений сотрудничества Данг Минь Кхой назвал сельское хозяйство, развитие транспортного сообщения, образование и туризм.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.08.2021 15:27 1 310
Тэги: общество область владислав шапша
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