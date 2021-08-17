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В Калуге вдове офицера МВД отказали в выплате пособия неполным семьям

Ирина Будникова
Опубликовано: 17.08.2021 15:07 14 1649
В Калуге вдове офицера МВД отказали в выплате пособия неполным семьям

На днях к нам в редакцию обратилась женщина с просьбой разобраться, почему Пенсионный фонд отказался выплачивать ей пособие. Она никак не могла поверить в то, что законно отказывать одиноким родителям по причине превышения квадратных метров жилфонда.

- Здравствуйте. Мы с ребенком проживает в квартире 41 кв. м. Я собственник. Девочка здесь только прописана, - написала нам женщина. - Но также я и моя дочь имеем по 20 кв. м доли в квартире бабушки. Она давно на нас разделила доли. И именно из-за этого нам отказали. То есть у нас больше, чем 24 кв. м на человека. Это ужас просто! В. В. Путин сказал платить всем неполным семьям. Тем более, что доход нашей семьи ниже прожиточного минимума. Мы готовим письмо на имя президента. Это унижение для меня, как для вдовы офицера МВД!

Она рассказала нам, что фактически в квартире бабушки проживают ее мать и отец. Следовательно, продать квартиру и содержать семью на эти деньги невозможно. Их с дочкой ежемесячный доход представляет из себя пенсию по потере кормильца по 11 064 рубля на каждую. В совокупности 22 128 рублей.

- Основания для отказа предусмотрены пунктом 13 правил назначения ежемесячных пособий, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 года номер 1037, - ответили нам в управлении Пенсионного фонда по Калужской области.

Подпункт Д пункта 13 Правил назначения и выплаты пособий гласит, что основанием для отказа является наличие в собственности у заявителя или членов его семьи двух и более помещений с назначением «жилое», суммарная площадь которых больше 24 квадратных метров на человека.

Вот и получается, что по нашему законодательству семья из двоих человек с ежемесячным доходом чуть больше 20 тысяч рублей, проживающая на площади 41 квадратный метр, считается достаточно обеспеченной для того, чтобы не рассчитывать на помощь государства.

Ирина Будникова
Опубликовано: 17.08.2021 15:07 14 1649
Тэги: общество пенсионный фонд
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