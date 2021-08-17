Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

Партия «Новые люди» предлагает механизм, который позволит поднять зарплаты на 20%

фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"
Опубликовано: 17.08.2021 09:17 0 496
Партия «Новые люди» предлагает механизм, который позволит поднять зарплаты на 20%

Для этого надо изменить налоговую систему.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил освободить бизнес от налога на прибыль, НДС и страховых взносов. Вместо этого нужно ввести единый оборотный налог в размере 5%. Благодаря этому предприниматели смогут повысить зарплаты своим сотрудникам более чем на 20%.

Многие россияне до сих пор получают зарплаты в конверте. Система «черных» зарплат постепенно сошла на нет, но вместо нее появилась «серая зона». Почему предприниматели предпочитают зарплату в конвертах? Налоги слишком большие.

 - Существующая экономическая модель зашла в тупик. Последние десять лет экономика не растёт. Доходы людей снижаются. Я считаю, что косметический ремонт, некие попытки что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет — это всё уже неработающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало её перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок, — уверен Алексей Нечаев.

Если снизить оборотный налог работодателей до 5%, а подоходный сохранить на уровне 13%, честность станет выгоднее. Больше не понадобятся схемы по уходу от НДС и обналичка. Такой налог будет легко собирать и контролировать. Предприятия смогут выйти из тени и повысить зарплаты сотрудников на 20%.

Эффективность новой модели подтвердили расчетами специалисты Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Депутат Заксобрания Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрий Артамонов считает, что налоговый маневр сразу даст результаты.

 - Когда ввели единый налог на вмененный доход, поступления в бюджет тут же увеличились, – напомнил Артамонов.  – Совокупный объем налогов больно бьет по малым предприятиям. А если это крупная компания, платить приходится еще больше у них совокупные налоги более 40%. Плюс налоги ежегодно повышают. Предприниматели и рады бы повысить зарплату своим работникам, но вынуждены экономить на всем и уходить в тень, чтобы выжить. А упрощение налоговой системы даст им возможность финансово мотивировать сотрудников и развивать бизнес. Предприниматель сможет больше сил и времени потратить на ведение своего бизнеса, вместо того чтобы разбираться в бумагах для налоговой.

Новые люди считают, что налоговую систему пора упрощать. Ее нужно делать для людей, а не для бесконечных отчетов и проверок. Это новый экономический курс, главная цель которого – повысить доходы людей. Ведь люди важнее.

А когда деньги вернутся людям, они смогут больше тратить на покупку товаров и услуг. Экономика оживёт.

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. Лидер партии – основатель российской компании Faberlic Алексей Нечаев. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. В Калужской области партия работает с апреля 2020 года. За это время региональное отделение успело приобрести несколько тысяч сторонников и успешно заявило о себе на выборах 2020 года в Законодательное собрание Калужской области и Городской думы Калуги. В этом году партия будет участвовать в выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний 30 регионов.

фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"
Опубликовано: 17.08.2021 09:17 0 496
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Черное SEO — что это такое и кто им пользуется
Как быстро установить все нужные для ноутбука или нетбука драйвера?
Серьги: топ 2021

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru