Партия «Новые люди» предлагает механизм, который позволит поднять зарплаты на 20%

Для этого надо изменить налоговую систему.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил освободить бизнес от налога на прибыль, НДС и страховых взносов. Вместо этого нужно ввести единый оборотный налог в размере 5%. Благодаря этому предприниматели смогут повысить зарплаты своим сотрудникам более чем на 20%.

Многие россияне до сих пор получают зарплаты в конверте. Система «черных» зарплат постепенно сошла на нет, но вместо нее появилась «серая зона». Почему предприниматели предпочитают зарплату в конвертах? Налоги слишком большие.

- Существующая экономическая модель зашла в тупик. Последние десять лет экономика не растёт. Доходы людей снижаются. Я считаю, что косметический ремонт, некие попытки что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет — это всё уже неработающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало её перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок, — уверен Алексей Нечаев.

Если снизить оборотный налог работодателей до 5%, а подоходный сохранить на уровне 13%, честность станет выгоднее. Больше не понадобятся схемы по уходу от НДС и обналичка. Такой налог будет легко собирать и контролировать. Предприятия смогут выйти из тени и повысить зарплаты сотрудников на 20%.

Эффективность новой модели подтвердили расчетами специалисты Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Депутат Заксобрания Калужской области от партии «Новые люди» Дмитрий Артамонов считает, что налоговый маневр сразу даст результаты.

- Когда ввели единый налог на вмененный доход, поступления в бюджет тут же увеличились, – напомнил Артамонов. – Совокупный объем налогов больно бьет по малым предприятиям. А если это крупная компания, платить приходится еще больше – у них совокупные налоги более 40%. Плюс налоги ежегодно повышают. Предприниматели и рады бы повысить зарплату своим работникам, но вынуждены экономить на всем и уходить в тень, чтобы выжить. А упрощение налоговой системы даст им возможность финансово мотивировать сотрудников и развивать бизнес. Предприниматель сможет больше сил и времени потратить на ведение своего бизнеса, вместо того чтобы разбираться в бумагах для налоговой.

Новые люди считают, что налоговую систему пора упрощать. Ее нужно делать для людей, а не для бесконечных отчетов и проверок. Это новый экономический курс, главная цель которого – повысить доходы людей. Ведь люди важнее.

А когда деньги вернутся людям, они смогут больше тратить на покупку товаров и услуг. Экономика оживёт.

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. Лидер партии – основатель российской компании Faberlic Алексей Нечаев. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. В Калужской области партия работает с апреля 2020 года. За это время региональное отделение успело приобрести несколько тысяч сторонников и успешно заявило о себе на выборах 2020 года в Законодательное собрание Калужской области и Городской думы Калуги. В этом году партия будет участвовать в выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний 30 регионов.