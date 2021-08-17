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Этот день в истории: в Калугу приехал электромеханический завод

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.08.2021 08:00 2 756
Этот день в истории: в Калугу приехал электромеханический завод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 августа.

1746 – в Смоленске родился Василий Алексеевич Левшин (17(6).08.1746 – 1826). Ученый-экономист, писатель-фантаст, фольклорист, драматург, переводчик. В Калуге руководил театром в конце XVIII века. Работал переводчиком при Калужской типографии. Умер 10 августа 1826 года.

1886 - в г. Николаеве умер Василий Иванович Богданов (24(12).01.1837, Лихвин Калужской губ. – 1886) -  русский врач, литератор, поэт. Его стихотворение  Дубинушка (опубликовано в 1865 году в «Будильнике») в переделке Александра Александровича Ольхина стало революционной песней.  

1917 – с этого дня берет начало история «Калужского электромеханического завода». На Окской железнодорожной ветке, на окраине Калуги, разгрузился военный эшелон. Его личный состав и оборудование принадлежали эвакуированным из-под Минска подвижным телефонно-телеграфным мастерским «Телемаст», которые разместились на территории николаевских казарм.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.08.2021 08:00 2 756
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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