Этот день в истории: в Калугу приехал электромеханический завод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 августа.

1746 – в Смоленске родился Василий Алексеевич Левшин (17(6).08.1746 – 1826). Ученый-экономист, писатель-фантаст, фольклорист, драматург, переводчик. В Калуге руководил театром в конце XVIII века. Работал переводчиком при Калужской типографии. Умер 10 августа 1826 года.

1886 - в г. Николаеве умер Василий Иванович Богданов (24(12).01.1837, Лихвин Калужской губ. – 1886) - русский врач, литератор, поэт. Его стихотворение Дубинушка (опубликовано в 1865 году в «Будильнике») в переделке Александра Александровича Ольхина стало революционной песней.

1917 – с этого дня берет начало история «Калужского электромеханического завода». На Окской железнодорожной ветке, на окраине Калуги, разгрузился военный эшелон. Его личный состав и оборудование принадлежали эвакуированным из-под Минска подвижным телефонно-телеграфным мастерским «Телемаст», которые разместились на территории николаевских казарм.