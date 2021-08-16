В Калуге отметили день физкультурника.

Участие в спортивном празднике приняли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутат Городской Думы Роман Коптеев, руководители подразделений Городской Управы, тренеры и воспитанники спортивных школ, а также жители города.

Инструкторы фитнес-клуба «ZETTA-SPORT» продемонстрировали участникам комплексы физических упражнений: комбинации на баланс и растяжку крупных мышечных групп, сочетание простых комбинаций и элементов из функционального тренинга, аэробики, тай-бо и многое другое.

«Массовая зарядка в День физкультурника стала в нашем городе доброй традицией. В празднике принимают участие все спортивные школы Калуги, тренеры и воспитанники проводят мастер-классы, позволяют молодым калужанам определиться: с каким спортом они хотят связать свою жизнь. Пусть даже и не все из наших ребят станут чемпионами мира или Олимпийских игр, но все они станут сильными, ответственными, серьёзными, получат хорошую спортивную закалку», – подчеркнул Юрий Моисеев.

С 10 утра и до полудня на набережной прошло множество спортивных мастер-классов, состоялись шахматные и шашечные турниры, игры в настольный теннис, Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

Гости праздника смогли протестировать нормы ГТО и понаблюдать за выступлениями калужских гребцов.