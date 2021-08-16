В Калуге спортивная школа «Тайфун» получила в подарок моторный катер

14 августа, в День физкультурника, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов посетили тренировочную базу СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ «Тайфун» и поздравили воспитанников школы с праздником.

От завода «Тайфун» калужские гребцы получили подарок – моторный катер для проведения тренировок и соревнований.

«Сегодня завод «Тайфун» сделал для вас замечательный подарок, который поможет тренерскому составу работать ещё эффективнее и передать вам весь свой опыт. Я уверен, что каждому из вас спорт принесёт огромную пользу в жизни, все вы станете прекрасными спортсменами и прославите наш город. Желаю вам здоровья, успехов и новых спортивных побед!», – обратился к юным спортсменам Юрий Моисеев.

Гребля на байдарках и каноэ в Калужской области культивируется более 40 лет, с февраля 1973 года. Спортивная школа была создана при заводе «Тайфун» и передана городу в 90-е годы. В её стенах подготовлено 2 мастера спорта России международного класса, более 20 мастеров спорта СССР и России, более 200 кандидатов в мастера спорта.