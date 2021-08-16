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Первый пошел: как из Международного аэропорта «Калуга» улетел первый за два года самолет в Турцию

Опубликовано: 16.08.2021 09:51 0 779
Первый пошел: как из Международного аэропорта «Калуга» улетел первый за два года самолет в Турцию

Чартерный рейс был выполнен в пятницу, 13 августа. В Анталью отправились на отдых 220 человек.

Дождались. В эти августовские дни кто-то пережил последние рабочие дни перед отпуском. А в Международном аэропорту «Калуга», наконец, вылетел первый самолет за последние два года в направлении Анталии. Турецкий берег стал как никогда доступен. И в самое нужное время – период летних отпусков.

13 августа в калужском аэропорту не было никаких праздничных событий. Но позитивная обстановка веяла отовсюду. Конечно, прежде всего, от улетающих на долгожданный отдых. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был подняться в воздух с 220 пассажирами на борту.

Но прежде у калужан и гостей нашего города была возможность оценить комфорт и удобство Международного аэропорта. Как всегда пассажиров ждал уютный зал терминала, приветливый обслуживающий персонал и спокойная обстановка перед вылетом.

- Я уже не в первый раз лечу из Калуги в другие страны. Буквально месяц назад отправился из нашего города в Армению, - рассказывает калужанин Рафаэль. - Очень удобно. Терминал комфортабельный. Могу уверенно об этом говорить. Потому что я очень часто летаю. По удобству Калуга не уступает столичным аэропортам.

Туры в Турцию с прямым вылетом из Калуги реализуются туроператором TUI Россия. Билеты на первый рейс раскупили как горячие пирожки. Данное направление, несомненно, будет пользоваться популярностью.

- Мы как только узнали, что открывают Турцию из Калуги, сразу же купили билеты. Летим отдыхать всей семьей. Возвращаемся также сюда, - поделились эмоциями члены семьи Моисеевых из Калуги. - Будем отдыхать одну неделю. Мы впервые путешествуем из нашего города. В аэропорту нас ждал еще один приятный сюрприз. Ведь с августа 2021 года прямо здесь можно сделать ПЦР-тест.

Действительно, теперь пассажиры, возвращающиеся в Калугу из-за границы, могут 

сэкономить силы и время, сдав все необходимые анализы прямо по прилету, в здании аэропорта, в медпункте терминала международных рейсов. Так что калужане и гости города смогут поберечь в том числе и свои нервы.

- Мы выбирали, смотрели, куда лучше отправиться на отдых. В итоге остановились на Турции. Хорошо, что смогли улететь из своего города. Это бережет нервы и время, -  сказала перед вылетом в Анталью калужанка Дарья Муравьева.

Конечно, в Турцию отправились не только жители Калуги. Услугами нашего уютного международного аэропорта пользуются и пассажиры из других городов. Конечно, большой интерес к рейсу в Анталью проявили и соседи из города оружейников.

- Наша семья из Тулы. Мы в первый раз летим из Калуги, - рассказала жительница Тулы Юлия. – В Калуге небольшой и уютный аэропорт, народу очень мало. Это радует, особенно в наше время. Не надо ждать очереди по два часа.

Вылеты из Международного аэропорта «Калуга» в Турцию будут осуществляться до 22 октября один раз в неделю, по пятницам, по следующему расписанию:

- Вылет из Калуги в 12.15, прилет в Анталию в 15.30

- Вылет из Анталии в 06.30, прилет в Калугу в 09.50

Время местное. Расписание может быть изменено.

В международном аэропорту «Калуга» также напоминают, что в настоящий момент всем гражданам России, кроме имеющих действующий электронный сертификат вакцинированного или переболевшего на Госуслугах, при возвращении в Российскую Федерацию из-за границы необходимо в течение 4-х дней после прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его на Госуслуги.

Приобрести туры можно в турагентствах города и области и на сайте tui.ru.

Опубликовано: 16.08.2021 09:51 0 779
Тэги: рeклама
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