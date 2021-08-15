Очередного калужанина обманули на круглую сумму денег

В дежурную часть одного из отделов полиции Калуги обратился мужчина, который сообщил о мошеннических действиях, совершенных в отношении него под предлогом перевода денег на якобы безопасный счет.

По версии правоохранителей, потерпевшему поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка, и сообщил, что на потерпевшего, пытаются оформить кредит. Мужчина пояснил, что он оставлял заявку на кредит, но пока что деньги не получил. Лже-сотрудник банка предложил после оформления кредита перевести деньги на безопасные счета, чтобы не стать жертвой преступников. Поверив, мужчина оформил кредит, а дальше последовал к ближайшему банкомату, для того чтобы перевести деньги. Только после того, как калужанин перевел деньги, он понял, что стал жертвой мошенников, так как перевод осуществлялся на номер мобильного телефона, а не на банковский счет. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело.