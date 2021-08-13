Во всех 26 районах Калужской области вновь выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в пятницу, 13 августа, подтвердили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 850, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 714 калужан.
Умерли еще четыре жителя Калужской области. Все четверо - жители Калуги. Им было 60, 92, 84 и 74 года. Всего в списке жертв 525 калужан.
На лечении остаются 2611 человек.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом вноь выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 663 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 198 (+2),
- Боровский район – 149 (+4),
- Малоярославецкий район – 122 (+3),
- Кировский район – 99 (+1),
- Козельский район – 98 (+1),
- Дзержинский район – 97 (+1),
- Жуковский район – 96 (+1),
- Людиновский район – 89 (+1),
- Сухиничский район – 82 (+1),
- Медынский район – 72 (+1),
- Думиничский район – 67 (+1),
- Тарусский район – 66 (+2),
- Юхновский район – 64 (+2),
- Бабынинский район – 62 (+3),
- Ферзиковский район - 60 (+2),
- Хвастовичский район – 58 (+1),
- Перемышльский район – 57 (+1),
- Спас-Деменский район – 56 (+1),
- Жиздринский район – 55 (+1),
- Мещовский район – 54 (+1),
- Мосальский район - 53 (+1),
- Куйбышевский район – 51 (+1),
- Барятинский район – 50 (+1),
- Ульяновский район – 47 (+2),
- Износковский район – 46 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 августа 2021 года.
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