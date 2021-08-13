Во всех 26 районах Калужской области вновь выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в пятницу, 13 августа, подтвердили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 850, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 714 калужан.

Умерли еще четыре жителя Калужской области. Все четверо - жители Калуги. Им было 60, 92, 84 и 74 года. Всего в списке жертв 525 калужан.

На лечении остаются 2611 человек.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом вноь выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 663 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 198 (+2),

Боровский район – 149 (+4),

Малоярославецкий район – 122 (+3),

Кировский район – 99 (+1),

Козельский район – 98 (+1),

Дзержинский район – 97 (+1),

Жуковский район – 96 (+1),

Людиновский район – 89 (+1),

Сухиничский район – 82 (+1),

Медынский район – 72 (+1),

Думиничский район – 67 (+1),

Тарусский район – 66 (+2),

Юхновский район – 64 (+2),

Бабынинский район – 62 (+3),

Ферзиковский район - 60 (+2),

Хвастовичский район – 58 (+1),

Перемышльский район – 57 (+1),

Спас-Деменский район – 56 (+1),

Жиздринский район – 55 (+1),

Мещовский район – 54 (+1),

Мосальский район - 53 (+1),

Куйбышевский район – 51 (+1),

Барятинский район – 50 (+1),

Ульяновский район – 47 (+2),

Износковский район – 46 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 августа 2021 года.

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