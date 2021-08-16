Этот день в истории: калужанок арестовали за книги

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 августа.

1874 – арест сестер Марии и Ольги Шевыревых, содержательниц частной библиотеки нелегальной русской и французской литературы. Они привозили книги из Петербурга и из московской подпольной типографии народника Мышкина. Библиотека в 1700 томов находилась в Калуге на месте нынешнего Дома печати.

1910 - Документы свидетельствуют, что в частной женской гимназии Саловой в этот день закончились летние каникулы, а 17 августа уже начались учебные занятия. Кроме того, на это косвенно указывает запись дневника о разрешении прогулок с 15 августа до 15 апреля до 8, а не до 10 часов вечера, как в остальные дни. А вот окончание учебных занятий (20 апреля) вовсе не означало начало каникул. Девочки должны были сдавать переводные экзамены. В 1915 году на педагогическом совете той же гимназии обсуждался вопрос «о переводе успевающих учениц в следующий класс без экзамена по годовым отметкам. Среди изучаемых предметов были: закон Божий, арифметика, алгебра, геометрия, география, космография, латинский язык, немецкий язык, французский язык, естественная история, педагогика, гигиена.

1937 - расстреляны в Москве Б.Е.Трейвас, Д.К.Брагин - бывшие первый и второй секретари Калужского райкома ВКП/б/ и бывший председатель Калужского райисполкома Л.В.Гирусов. (К.Афанасьев «Летопись провинции»).