Этот день в истории: в Калуге открылись два кинотеатра

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 августа.

1836 – калужским вице-губернатором назначен статский советник Хрущов Борис Петрович (1795-1870). Он занимал эту должность до 1.01.1838. Об этом человеке известно мало. Он дослужился до высокого чина действительного статского советника (соответствовал армейскому генерал-майору) и занимал пост Олонецкого губернатора. После выхода в отставку жил в Туле. Борис Петрович был опекуном над внучатым племянником Гаврилой Александровичем Сокольниковым - единственным наследником Хрущовых, который родился в 1845 году в Риме.

1871 – в деревне Куровское Калужской губернии родился Андрей Александрович Рихтер (3(15).08.1871-1947). Ботаник, физиолог растений, академик Академии наук СССР (1932). Автор «Практикума по физиологии растений» (8-е изд., 1934).

1908 - с 15 августа в Калуге открыты два постоянных электротеатра: «Модерн» в доме Слезкина на Плац-Парадной площади (ныне скв. Ленина) и «Фру-Фру» на Никитской улице (ныне ул. Ленина) в доме Уланова. В качестве низшего разряда искусства кинематографы все же являются интереснейшим развлечением. Что видишь в одном, то и в другом. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1918 – начали работать калужские пехотные курсы по подготовке комсостава РККА под руководством Л. Чижевского (отца известного ученого). Обучение слушателей продолжалось семь месяцев.