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Геннадий Новосельцев принял участие в пленарном заседании форума «Цифровая эволюция»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.08.2021 16:10 0 244
Геннадий Новосельцев принял участие в пленарном заседании форума «Цифровая эволюция»

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ в пятницу, 13 августа, принял участие в пленарном заседании Форума «Цифровая эволюция», который проходит в Калуге.

О важности цифровизации и соответствующего развития законодательства рассказал в рамках мероприятия Председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН:

- Мы приняли закон о мультиплексах – теперь трансляция 20-ти телевизионных каналов будет осуществляться через Интернет, и эта услуга для всех пользователей бесплатна. Мы обязали обеспечить бесплатный доступ к так называемым социально значимым сайтам, в которые входят и все сайты государственных и муниципальных органов власти, а также сайты государственных и муниципальных услуг.

Участники пленарного заседания отметили, что устранение цифрового неравенства на сегодняшний день становится одной из главных задач государства.

До конца 2021 года должны быть обеспечены радиотелефонной связью автомобильные дороги федерального значения – на 98%. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету, до конца года должна составить 89%, а до 2024 года – 97%. До конца текущего года на 100% должны быть подключены к сети Интернет фельдшерско-акушерские пункты, и не просто к Интернету, а к высокоскоростному – все государственные и муниципальные образовательные учреждения.

Комментируя итоги обсуждения, Геннадий Новосельцев подчеркнул:

- На данный момент в регионе мы приступаем к реализации Стратегии 2040, которая включает в себя и цифровое развитие. Как в свое время депутаты приняли все важные законы, направленные на привлечение инвестиций, так и сейчас мы готовы включиться в работу над законодательным обеспечением развития этого сектора экономики.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.08.2021 16:10 0 244
Тэги: законодательное собрание
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