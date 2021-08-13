В Калуге Шапша, Шадаев и Хинштейн посетили выставку передовых технологий

В пятницу, 13 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном посетили выставку передовых практик российских компаний форума «Цифровая эволюция».

- Здесь около двух десятков организаций представили свои разработки, в том числе в сфере общественной безопасности, транспорта, подготовки кадров, оптимизации производства, - рассказал Шапша. - Особое внимание к медицинским инновациям.

Губернатор особо отметил две калужские технологии: «Цельс» и «А-МЕД».

- AI-платформа «Цельс» уже применяется на практике. Искусственный интеллект анализирует снимки рентгена или томографа, выявляет на них признаки различных патологий, в том числе онкологии на ранних стадиях, - подчеркнул губернатор. - Еще одна наша разработка – медицинская цифровая платформа «А-МЕД» не только упрощает повседневный труд врача, но и может определять наилучшие подходы к терапии сложных заболеваний.