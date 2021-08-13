В Калуге прошел торжественный прием для участников форума «Цифровая эволюция»

В четверг, 12 августа, в Калуге на территории ООО «Мануфактуры Bosco» прошел торжественный прием от имени Правительства Калужской области для участников Всероссийского форума «Цифровая эволюция».

Приветствуя гостей и организаторов форума, губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что первый день его работы был наполнен живым общением, интересными дискуссиями и полезными контактами. Он пожелал всем плодотворной работы, незабываемых впечатлений от пребывания на калужской земле и большого цифрового будущего.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов в свою очередь поблагодарил региональные власти и Владислава Шапшу за сотрудничество в подготовке этого масштабного мероприятия. Он подчеркнул, что Калужская область является лидером в реализации многих цифровых проектов. Один из них – проект «Платформа обратной связи», который, по словам заместителя министра, показывает большую вовлеченность первого лица региона в интерактивное общение с жителями.

В ходе мероприятия директор по региональной политике автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», которая осуществляет мониторинг и контроль внедрения в субъектах страны цифровых технологий, Александр Зорин вручил премию «Цифровой регион 2021» заместителю губернатора Калужской области – руководителю регионального министерства цифрового развития Дмитрию Разумовскому.

Премией «Цифровой регион 2021» также награжден первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников.

- Для нас эта награда очень важна, - отметил Дмитрий Разумовский. - Мы учимся у таких регионов как Белгородская область. Мы подписали с соглашение с белгородскими коллегами о цифровом мосте. Оно получило развитие. К нему уже присоединился ряд регионов. Только вместе мы можем успешно решать актуальные проблемы цифровой сферы.