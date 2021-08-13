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Партия «Новые люди» предлагает компенсировать посещение частных клиник Калужской области из фонда ОМС

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.
Опубликовано: 13.08.2021 09:00 2 159
Партия «Новые люди» предлагает компенсировать посещение частных клиник Калужской области из фонда ОМС

Получить компенсацию смогут те пациенты, кто не смог попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике.

В Калужской области сложилась непростая ситуация с медицинскими кадрами. Как итог – пациенты сталкиваются с проблемой записи к врачам-специалистам. Попасть на приём к хирургу, офтальмологу или невропатологу можно лишь спустя недели после обращения. При этом сначала нужно отстоять очередь к терапевту. Совсем тяжело приходится тем, кто живет в маленьких городах и селах. Чтобы попасть на прием к специалисту, они вынуждены ехать в столицу области за много километров. Чтобы не ждать неделями, люди вынуждены обращаться к платным специалистам.  

- Время получения квалифицированной медицинской помощи так же важно, как и ее качество. Ситуация, при которой гражданин не может попасть к нужному специалисту на протяжении двух недель – ненормальная, и подчас несёт существенные риски для здоровья пациента, -  возмущается сопредседатель комитета по здравоохранению партии «Новые люди» Максим Чернин.

В платных клиниках помощь оказывают намного быстрее и без дополнительных требований. Людям не приходится тратить время и нервы, зато они вынуждены тратить деньги. Получается, что российская система здравоохранения бесплатна лишь на словах. При этом работодатели и предприниматели по-прежнему продолжают перечислять деньги в фонд ОМС. В партии «Новые люди» считают: визиты к платным специалистам тоже нужно компенсировать из средств фонда.

Помощница депутата Заксобрания Калужской области Марина Архитова рассказала о новой законодательной инициативе партии «Новые люди»:

 - Люди, которые не могут записаться в очередь к врачу по ОМС, должны получить возможность обратиться к частному специалисту. Принцип обращения, который предлагают «Новые люди», прост. Если человек не может попасть к врачу в течение двух недель, он может обращаться в платные клиники, с которыми региональные власти предварительно заключили договоры. Получить услугу в платном медучреждении будет можно, если на сайте поликлиники, к которой прикреплен пациент, нет свободных дат и времени приема специалиста. В этом случае человек увидит ссылку на частную поликлинику, сможет записаться, а оплачивать услуги будет государство.

Технически сделать это несложно. Государство должно создать надёжный механизм, чтобы люди могли получить качественные медицинские услуги, когда это невозможно по ОМС.

Партия «Новые люди» основана в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний 30 регионов страны.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.
Опубликовано: 13.08.2021 09:00 2 159
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