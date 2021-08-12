Владислав Шапша открыл форум «Цифровая эволюция» в Калуге с помощью виртуального помощника

В четверг, 12 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша открыл в Калуге форум «Цифровая эволюция». Сделал он это с помощью виртуального помощника.

- На ближайшие два дня наш регион станет аналитическим центром цифровых изменений экономики, госуправления и социальной сферы регионов России, - заявил губернатор. - Впереди работа более десятка круглых столов, презентации стратегий цифровой трансформации и неформальные встречи. Эксперты будут искать пути цифровизации здравоохранения, образования, промышленности, туризма и других сфер жизни.

По словам Шапши, для Калужской области большая честь принимать у себя значимый для цифровой трансформации России форум.

- Вместе мы сможем найти новые точки для старта, предложить конструктивные идеи для развития цифровой индустрии! – уверен глава Калужской области. - Все для того, чтобы изменить жизнь людей к лучшему, сделать ее проще и интереснее!

Открытие форума «Цифровая эволюция» в Калуге.