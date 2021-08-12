Вирусные гепатиты В и С
Гепатит в переводе с латыни означает «воспаление печени», возникает при злоупотреблении алкоголем или наркотиками, под влиянием ряда лекарственных препаратов, лучевой радиации или вирусов.
Вирусные гепатиты (А, В, С и др.) — это широко распространенные инфекционные заболевания человека, вызываются вирусами гепатитов, которые поражают клетки печени.
Эпидемиологическая ситуация по вирусным гепатитам В и С остается неблагоприятной. Неуклонно растет число новых случаев заражения.
— Как узнать, болен вирусным гепатитом или нет?
— Нужно просто сдать анализ крови на вирусный гепатит!
Источник болезни — человек, у которого в организме есть вирусы гепатитов В или С. Может передать вирус другим:
• через инфицированную кровь (при употреблении наркотиков; через нестерильный инструмент при проведении лечебных и косметологических манипуляций (тату, пирсинг) в кустарных условиях, при переливании зараженной крови, использовании чужих бритв, зубных щёток, маникюрных принадлежностей);
• при всех видах половых контактов без презерватива;
• от матери к ребёнку во время беременности или в родах.
Симптомы и осложнения гепатитов В и С
С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.
Основные признаки болезни: тошнота, рвота, повышение температуры, потемнение мочи, осветление кала, отсутствие аппетита, усталость, тяжесть в правом подреберье. Иногда симптомов может не быть!
Гепатиты В и С опасны осложнениями: циррозом и раком печени!
Поэтому, если обнаружен вирус гепатита В или С, не откладывайте свой визит к врачу. Даже если не чувствуется никаких проявлений болезни, вирусоносительство, вирус уже есть в организме и делает свое «чёрное» дело, передается другим людям, нарушает функцию печени. Чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.
ВАЖНО! От гепатита В есть прививка!
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