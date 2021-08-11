Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев провел личный прием калужан

В среду, 11 августа, Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ провел личный прием граждан.



О служебном медицинском транспорте



В любое время дня и ночи фельдшер деревни Милотичи Барятинского района Людмила Петрова спешит на помощь своим пациентам.



- Нам без нее никак нельзя, она работает у нас шесть лет. Когда позвоним, тогда и приезжает, - так отзываются о ней жители.



Однако теперь приезжать работнику ФАПа практически не на чем: своя машина сломалась, а служебный транспорт пока не выделили.



Ответственное отношение Людмилы Владимировны к любимой работе и людям в деревне очень ценят. Поэтому жители села и попросили помочь решить проблему с транспортом спикера парламента.



- Мы готовы заняться приобретением нового автомобиля, а центральная межрайонная больница пока на замену выделит другую машину, - пояснил заместитель министра здравоохранения Алексей Дмитриев.



- Какая нуждаемость в таком транспорте в целом по области? Давайте предложения, мы с коллегами в осеннюю сессию этот вопрос рассмотрим комплексно, - заверил Геннадий Новосельцев.



Вода – это здоровье



В Поселке Пятовский плохой напор воды, от нее исходит неприятный запах. Помочь исправить ситуацию спикера парламента Геннадия Новосельцева попросила местная жительница.



В процессе обсуждения проблемы с представителями ГП «Калугаоблводоканал» и администрации Дзержинского района выяснилось, что только за последнее время в районе построено 5 станций очистки воды.



-Эту работу проводим планово, - отмечает глава администрации района Егор Вирков. В Пятовском проект тоже сделан, он прошел экспертизу. Стоимость объекта составляет 81,7 миллиона рублей. В 2022 году станция будет построена, - объяснил он.



Школьные пищеблоки нуждаются в модернизации



Представитель родительского комитета Мещовской средней общеобразовательной школы Елена Моськина попросила обратить внимание на укомплектование пищеблока этого учебного заведения современным оборудованием.



Сейчас питание школьников осуществляет Мещовское РАЙПО. За счет бюджета района всем учащимся предоставляются бесплатные завтраки. Проблема заключается в том, что не хватает холодильного, разделочного и другого оборудования.



- В целом по области на модернизацию пищеблоков необходимо порядка 500 миллионов рублей. По поручению Президента готовится федеральная программа, но мы тоже заложим средства в бюджет области на эти цели, - ответил Геннадий Новосельцев.



Заместитель министра образования и науки Снежана Терехина предложила школе участвовать в конкурсе на лучшую образовательную организацию. Пять победителей получат по два миллиона рублей, которые также можно использовать на модернизацию пищеблоков.