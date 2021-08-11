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Шапша подписал соглашение о сотрудничестве Калужской области с «Платформой НТИ»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 12:28 1 379
Шапша подписал соглашение о сотрудничестве Калужской области с «Платформой НТИ»

Во вторник, 10 августа, в Великом Новгороде губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и «Платформой НТИ». Мероприятие состоялось в рамках интенсива «Архипелаг 2121».

Стороны договорились о реализации в нашем регионе «Национальной  технологической  инициативы», предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 01 декабря  2016  года № 642  «О  Стратегии  научно-технологического  развития Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы».

Основой портфеля НТИ являются проекты, преодолевающие технологические или нормативно-организационные барьеры и создающие вокруг себя экосистему партнеров, использующих платформенные разработки для создания инновационных продуктов и работы на глобальных, новых рынках.  

По окончании церемонии подписания, Дмитрий Песков отметил:

- Мы с Калужской областью очень давние системные партнеры. Надеемся, что на новом этапе этот потенциал будет существенно увеличен. Уверены в том, что логика развития отношений между «Платформой НТИ» и Калужской областью будет продолжена, и мы реализуем что-то, что останется в вечности.

В свою очередь Владислав Шапша, также подчеркивая многолетнее успешное сотрудничество региона и «Платформы НТИ», сказал о том, что проекты, презентация которых состоялась на интенсиве, уже скоро начнут приносить свои плоды.

- Проекты, которые сегодня были представлены и Калужской областью в целом, и наукоградом Обнинском в частности, уже через год дадут первые результаты, – заверил губернатор.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 12:28 1 379
Тэги: общество область владислав шапша
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