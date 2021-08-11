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Заседание Городской Думы Калуги состоялось 11 августа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 12:20 0 414
Заседание Городской Думы Калуги состоялось 11 августа

В среду, 11 августа, В Калуге состоялось заседание Городской Думы.

Депутаты скорректировали бюджет города.

Доходная часть городской казны увеличилась на 205,5 млн. рублей за счёт налоговых поступлений и субсидий областного бюджета.

Внесены изменения в ведомственную структуру расходов.

140,9 млн. рублей выделяется на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Миллион рублей будет направлен на обеспечение социальных пособий и компенсаций детям и семьям с детьми.

20 млн. рублей выделяется на оплату работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров общественным транспортом на муниципальных маршрутах.

Кроме того, 25,7 млн. рублей будет выделено на предоставление гражданам права льготного проезда в общественном транспорте.

Порядка 13 миллионов рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, 500 тысяч рублей – на отлов и содержание безнадзорных животных.

7,9 млн. рублей пойдёт на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов, 1 млн. 450 тысяч рублей – на переселение граждан из аварийного жилья.

На 29 млн. рублей увеличивается уставной фонд МУП «Калугатеплосеть».

10,7 млн. рублей будет выделено на финансовое обеспечение мероприятий с участием ТОС и населения, 5 миллионов рублей – на содержание автомобильных дорог, 2,3 млн. рублей – на оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО.

8,8 млн. рублей выделяется на обеспечение переданных полномочий управления ЗАГС.

Депутаты согласовали Управлению калужского троллейбуса сделку, связанную со сдачей в аренду недвижимого имущества.

Парламентарии одобрили предложения по установке памятных досок.

На фасаде дома № 36 по улице Луначарского появится доска в память о краеведе Наталии Кожевниковой, а на фасаде школы № 6 – мемориальная доска в память о генерал-лейтенанте Андрее Матюхине, заместителе начальника Национального центра управления обороной РФ, скончавшегося в марте 2021 года.  

Улицам в районе д. Каптевка были присвоены наименования в честь Героя Советского Союза – летчика Николая Харитонова и Героя Советского Союза – летчика Николая Кохова.  

Заместитель начальника управления социальной защиты Галина Жуховцева проинформировала депутатов о мерах социальной поддержки населения.

Со 2 по 19 августа управление проводит акцию «Школьник» для детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках акции будет организована выдача наборов первоклассника для следующих категорий граждан:

  • детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп;
  • детям из малообеспеченных многодетных семей.

Также управление предоставляет социальную помощь малообеспеченным гражданам на основании социального контракта. Помощь предоставляется малообеспеченным (доход ниже прожиточного минимума) лицам, находящимся в поиске работы, индивидуальным предпринимателям, занимающихся развитием личного подсобного хозяйства и находящимся в трудной жизненной ситуации.  

- Депутаты Городской Думы активно работают в своих избирательных округах, проводят приёмы граждан, хорошо знакомы с обстановкой и знают тех людей, кому адресная социальная помощь необходима в первую очередь. Мы доведём до жителей всю необходимую информацию о мерах социальной поддержки, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 12:20 0 414
Тэги: городская дума
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