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Форум «Цифровая эволюция» пройдет в Калуге 12 и 13 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 10:53 2 232
Форум «Цифровая эволюция» пройдет в Калуге 12 и 13 августа

В четверг и пятницу, 12-13 августа, в Калуге пройдет форум «Цифровая Эволюция». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- По поручению Президента России Владимира Путина разработали Стратегию цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Калужской области, - отметил Шапша. - Цифровые изменения, которые обеспечат устойчивое развитие региона, будем обсуждать на форуме «Цифровая Эволюция».

По словам губернатора, цель разработанной Стратегии – повышение качества жизни населения, улучшение условий и результатов деятельности организаций на основе единого системного подхода к комплексному цифровому развитию.

- Цифровая трансформация позволит сэкономить время на получение госуслуг, повысить скорость решения проблем жителей области, упростить процедуру ведения бизнеса и минимизировать издержки, а также повысить конкурентоспособность региональной промышленности, улучшить качество образования и здравоохранения, сделать расходы консолидированного бюджета более эффективными, - подчеркнул Владислав Шапша.

Губернатор также рассказал, что один из таких проектов – выдача электронного рецепта. Он будет реализован в Калужской области уже в этом году.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 10:53 2 232
Тэги: общество область владислав шапша
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