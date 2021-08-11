Калужские справороссы потребовали изменить пенсионную систему

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» провела Всероссийскую пресс-конференцию по проблемам пенсионной системы. Калужским журналистам о требованиях справороссов рассказали руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков и Председатель региональной партийной палаты депутатов Надежда Ефремова.

В ходе пресс-конференции представители «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» озвучили требования партии по изменению пенсионной системы в стране — это отмена пенсионной реформы, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам и введение наследственной пенсии. В список также вошли увеличение размера пенсий до 30 тысяч рублей и ликвидация Пенсионного фонда России как ненужного посредника.

«Пенсионная реформа не принесла никакой выгоды государству, но при этом нанесла колоссальный ущерб гражданам», — заявил Александр Бычков.

Депутаты также напомнили, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» 7 апреля 2021 года вновь внесла на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект об отмене пенсионной реформы. Законодатели предлагают вернуть прежний пенсионный возраст и запретить его повышать минимум до 2035 года. Парламентарии также уточнили, что справороссы нашли источники финансирования для увеличения пенсионных выплат.

Отметим, все подобные инициативы ранее были отвергнуты думским большинством. Даже возникшие после повышения пенсионного возраста протесты не заставили партию власти смягчить последствия пенсионной реформы.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. В Калужской области этот показатель остановился на уровне в 15 690 рублей.