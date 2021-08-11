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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провел личный прием граждан

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 09:17 0 254
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провел личный прием граждан

10 августа к Главе городского самоуправления Калуги Юрию Моисееву на личном приёме обратились жители деревни Петрово.

Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с благоустройством, транспортным обеспечением и вывозом мусора.

В деревне не завершены работы по обустройству освещения: проложена линия электропередач, установлены опоры, но нет светильников.

Как сообщил заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, для того, чтобы полностью завершить работы по освещению деревни, необходимы дополнительные бюджетные средства, которых пока нет. Вместе с тем на 2022 год запланировано проектирование и устройство освещения на улице Петровской.

«Вопрос актуальный – большая территория остаётся неосвещённой, жители не случайно настаивают на необходимости уличного освещения на переулке Привольном, они лучше всех знакомы с ситуацией, необходимо рассмотреть возможность включения этих работ в план», – отметил Юрий Моисеев.

Вопрос будет проработан управлением городского хозяйства.

Также рассматривался вопрос организации остановочных пунктов и работы общественного транспорта.

В настоящее время обустроен один въезд в деревню с федеральной трассы, до октября перевозки осуществляются по 64-му маршруту.

Второй из запланированных въездов расположен на земельном участке, находящемся в процессе передачи в муниципальную собственность. В 2022 году планируется его включение в Генеральный план Калуги.  

По итогам обсуждения был выработан следующий алгоритм действий: в первую очередь, необходимо легализовать съезд, оформив передачу его в муниципальную собственность, затем привести его в нормативное состояние, после чего провести переговоры с одним из частных перевозчиков об организации регулярного пассажирского сообщения.

Вопрос взят на контроль подразделениями Городской Управы.

Серьёзной проблемой для деревни Петрово является вывоз мусора. В настоящее время на контейнерной площадке расположен один бункер большой вместимости, в который нередко выбрасывают строительный мусор в таких количествах, что контейнеровоз не может поднять бункер.

Жители обратились с просьбой установить дополнительный малогабаритный контейнер или заглубленный бункер для того, чтобы разделить строительный и бытовой мусор.

- Строительный мусор должен вывозиться отдельно, по договору с Калужским региональным экологическим оператором, организации и граждане, складирующие строительный мусор на контейнерных площадках, могут быть привлечены к административной ответственности, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Вместе с тем, чтобы обеспечить регулярный вывоз ТБО, следует рассмотреть возможность установки малогабаритных контейнеров.

Александр Шпиренко сообщил, что с ГП КРЭО будут проведены переговоры по вопросу установки дополнительных контейнеров, кроме того контейнерную площадку приведут в нормативное состояние.

В планах у жителей деревни Петрово установить на берегу пруда детскую площадку. Перед этим необходимо очистить пруд, но сейчас это бессмысленно, так как туда выведены канализационные стоки от нескольких домовладений.

Административная комиссия проверит наличие сброса канализационных стоков, нарушителей привлекут к ответственности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 09:17 0 254
Тэги: городская дума
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