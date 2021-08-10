Награждены победители конкурса «Калуга в цвету»

Конкурс «Калуга в цвету» проводится в нынешнем году в 16-й раз, заявки подавались в шести номинациях: «Лучшее благоустройство организациями прилегающих территорий и городских пространств»; «Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры»; «Лучший цветущий двор многоквартирного дома»; «Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома»; «Лучший цветник/клумба во дворе многоквартирного дома»; «За преданность своему делу».

10 августа на концертной площадке ансамбля Гостиного двора открылась выставка достижений калужских цветоводов, прошёл конкурс цветочных композиций, были оформлены фотозоны, для детей – подготовлена игровая программа.

Приветствовал участников конкурса Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Все жители и гости города смогли принять участие в выставке-продаже цветов и различных творческих мастер-классах.

В заключение фестиваля состоялся розыгрыш призов, цветочное дефиле и праздничный концерт.