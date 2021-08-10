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Обнинск собирается стать мировым лидером ядерных и медицинских технологий

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.08.2021 17:18 3 563
Обнинск собирается стать мировым лидером ядерных и медицинских технологий

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продолжает свою рабочую поездку в Великий Новгород.

- Сегодня в Великом Новгороде побывал на защите стратегий развития территорий с высоким научно-техническим потенциалом «Архипелаг 2121», - написал губернатор в соцсетях 10 августа. - Глава Обнинска Татьяна Леонова представила командную разработку стратегических приоритетов наукограда. Видим Обнинск мировым лидером ядерных и медицинских технологий.  Не только сейчас, но и в 2030-м и 2040-м!

По словам главы региона, в проекте обозначены прорывные точки роста, фундаментом для которых станет Парк атомных и медицинских технологий.

- Планируем развивать три направления. EnergyNet – создание двухкомпонентной ядерной энергетики с тепловыми и быстрыми реакторами и замкнутым циклом, - рассказал Шапша. - FoodNet – это продовольственная безопасность, защита растений, новые технологии в генетике и биотехнологии. HealthNet – персонифицированная ядерная медицина и использование ее методов на основе разработки новых изотопов и радиофармпрепаратов. Команда Обнинска за время интенсива вместе с участниками из Протвино, Пущино и Оболенска проработала инфраструктурный проект – создание распределенного Центра Компетенций и подготовки специалистов в области ядерной медицины и биотехнологий.

Губернатор отметил, что Обнинск умеет искать и устанавливать партнерские связи:

- В наукоград приезжают активные люди, которые будут создавать наше будущее! За последние 5 лет – плюс 10 тысяч человек. Это серьезная цифра!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.08.2021 17:18 3 563
Тэги: общество область владислав шапша
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