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Владислав Шапша поддержал досрочный выход на пенсию для многодетных матерей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.08.2021 14:23 18 770
Владислав Шапша поддержал досрочный выход на пенсию для многодетных матерей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 10 августа, в Великом Новгороде с командой нашего региона принимает участие в интенсиве для стартапов в сфере новых технологий «Архипелаг 2021».

- Вместе со спецпредставителем Президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым в Новгородском государственном университете посетили ситуационный центр интенсива, - рассказал Шапша в социальных сетях. - «Архипелаг 2021» – одно из ключевых событий Года науки и технологий.  Одна из его задач – создание и быстрая подготовка, в течение одной недели, новых технологических команд, а также акселерация действующих стартапов.

По словам губернатора, масштаб мероприятия впечатляет: «Архипелаг 2121» собрал около 17 200 участников из 82 регионов России и более 2 тысяч проектов, из которых прокачку проходят около 900.

- Принял участие в совещании федеральной рабочей группы Национальной социальной инициативы с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, - отметил также Шапша. - Одна из тем – поддержка многодетных семей. Считаю, что выходить на пенсию многодетные мамы должны значительно раньше! Выплаты должны быть у них как у ударников труда! Это поможет многодетным семьям увереннее смотреть в будущее!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 10.08.2021 14:23 18 770
Тэги: общество область
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